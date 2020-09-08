Eski çiftin yakınlarından öğrendiğime göre; Erdinç Acar, çocuklarının annesini ısrarla rahatsız eden iş insanı M.Ö.’yü Ulus Sunset’te görünce dövdü. Kavga geçen cumartesi gerçekleşti. Olayın perde arkası şöyle; M.Ö. geçen ocak-şubatta evli olduğu dönemde Hande Demir’e çicekler, hediyeler göndermiş. “Bir kahve içelim, beni tanı. Pişman olmayacaksın” şeklinde mesajlarla taciz etmiş. Sosyetik güzel, hâlâ sakladığı bu mesajları eşine göstermiş. Erdinç Acar haliyle çok kızmış ve M.Ö.’yü sert bir dille uyarmış.

Bodrum'da yolunu kesmiş

Tacizde ikinci perde boşandıktan sonra başlamış. Hande Demir’i adım adım takip eden, üstelik evli olan M.Ö. soluğu Bodrum’da alıp sosyetik güzelin karşısına çıkmış. İlişki için bir şans istemiş. Yüz bulamayınca, Hande Demir’in Cevdet Taşçeken ile görüntülerini medyaya sızdırmış. Hande bakmış ki, sıkıntı gittikçe büyüyor; durumu hem M.Ö’nün karısına, hem de eski eşi Erdinç Acar’a bildirmiş.

'Burayı çabuk terk et'

Erdinç de Ulus Sunset’te karşılaştığı M.Ö.’yü “Burayı çabuk terk et” diye uyarmış. M.Ö. karşı çıkınca kafa atmış. Ardından ağabeyi Erdal Acar ve korumaları ile birlikte dövmüşler. M.Ö. daha sonra Erdinç Acar’a ortak tanıdıkları vasıtasıyla özür mesajı göndermiş.







