Erdoğan, '2020 Küresel Aşı Zirvesi' katılımcılarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Corona virüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir.



