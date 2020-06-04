Erdoğan, '2020 Küresel Aşı Zirvesi' katılımcılarına seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2020 Küresel Aşı Zirvesi' katılımcılarına seslendi.
04 Haziran 2020, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Corona virüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir.
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