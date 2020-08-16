Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk.

Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak

Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır.

Kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Ayder ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. alt yapı kısmı çok hızlı şekilde yapıldı. Hedefimiz 2022'nin sonunda hepsini bitirmek.

Uzungöl ile de çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı devam edecek.

Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak.