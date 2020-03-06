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Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

Siyaset

Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06 Mart 2020, Cuma 22:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği’nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

AA

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