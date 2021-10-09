Konuşmasına festivalin ülkeye, şehre ve ağız tadını bilen herkese hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, "Aslında festivalimizin sloganı olan 'coğrafya lezzettir' ifadesi buradaki durumu gayet isabetli bir şekilde ifade ediyor. Gerçekten de ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri elbette Adana'dır. Lezzetinin ünü sınırları aşan Adana'nın kebabından yemeden, şalgamından içmeden hayata veda eden gerçekten dünya nimetlerinden mahrum gitmiş demektir." diye konuştu.

AK Parti'yi kurdukları, ancak siyasi yasaklı olduğu için henüz mecliste görev almadığı, başbakanlığı üstlenmediği bir dönemde Adana'ya geldiğini anımsatan Erdoğan, Adanalıların o tarihte kendilerini her zamankinden daha coşkulu ve daha muhabbetli bir şekilde karşıladıklarını söyledi.

Bu karşılamadaki pankartlardan birinde "Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz." diye yazdığını anlatan Erdoğan, "Evet gerçekten de bir Adanalının, bir başka faniye olan sevgisinin ölçüsünü bundan daha açık, daha iyi, daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur. Adana Lezzet Festivali'ni, bu hakikatin ülkemize ve tüm dünyaya ilanının vesilesi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin, yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalin her geçen yıl geliştiğine şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yakın çalışma çevresinde pek çok Adanalı bulunan birisi olarak, şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de bakanımızla, sözcümüzle, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız. Diğer vakitlerde de kimi zaman Adana'dan getirterek, kimi zaman Ankara veya İstanbul'daki Adana lezzet duraklarından tedarik ederek, bu güzel lezzetlerle yakın teşriki mesaimizi sürdürüyoruz. Tabii artık 'yemek' dediğimiz olay, ekonomik gücü ve turizm potansiyeli ile karın doyurmanın çok ötesine geçmiş bir sektörü ifade ediyor. 'Gastronomi' diye adlandırılan hadise, şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüşmüştür. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere, pek çok imkana, pek çok güzelliğe, pek çok markaya sahibiz."

Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin her birinin kendine göre bir gastronomi zenginliği olduğuna işaret ederek, bazı şehirlerin bu konuda Türkiye'yi şanla, şerefle, gururla temsil edebilecek gastronomi ürünü yelpazesine sahip olduklarının da bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu bakımdan mutlaka önemle üzerinde durulması, desteklenmesi, geliştirilmesi gereken bir etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, Valilik başta olmak üzere, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, etkinliklerde yer alarak Adana'nın marka değerine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

"84 MİLYONUN HER BİRİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Erdoğan, dünyanın en kadim medeniyetlerine ve kültürlerine ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasındaki Kadim şehri Adana'nın 6 bin yılı bulan bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Büyük Selçuklu'dan beri vatanımız olan bu toprakların geçmişinden devraldığımız zengin mirası, tüm güzellikleri ile bugüne ulaştırmış bir milletiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla geniş bir coğrafyayı yöneten bir ecdadın torunları olarak, bugün de aynı anlayışla kökenine, meşrebine, mezhebine bakmadan, 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz." dedi.

Adana'nın milli mücadelede işgale karşı gösterdiği direnişle istiklalini ve istikbalini koruma azmini ispatlamış bir şehir olarak başlattıkları demokrasi ve kalkınma atılımının da en önünde yer aldığını anlatan Erdoğan, meşhur sıcağının Adana'nın sadece havasını değil Adanalıların gönüllerini de ısıttığı için bu şehirden asla ülkeye ve millete zarar getirecek iş çıkmayacağını söyledi.

Erdoğan, sanayisi, ticareti, tarımıyla dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri olan limanıyla, gastronomisiyle ülkeye değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etseler az olacağını vurguladı.

Bir şehir ülkeye bu kadar katkıda bulununca, ülkeyi yönetenlerin de o şehrin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz, Adana'ya bu vazifemizi yerine getirdiğimizde inanıyorum. Buraya gelmeden önce Ceyhan'da hem 2,2 milyar liralık kamu ve 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışlarını yaptık hem de 1,7 milyar dolarlık dev bir özel sektör yatırımının temelini attık. İnşallah 2024 yılında hizmete girecek bu polipropilen tesisi ile ülkemiz bu alanda önemli bir ithalat yükünden kurtulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"ADANA'NIN TÜM GÜZELLİKLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Erdoğan, akşama doğru da önce Çukurova Üniversitesi'ndeki yatırımların toplu açılışını yapacaklarını, ardından da Adana'ya kazandırdıkları bir diğer önemli eser olan yeni müzede gençlerle bir araya geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orhan Kemal'in gençliğinde memur olarak çalıştığı Milli Mensucat Fabrikası, artık ülkemizin en önemli müzelerinden biri olarak, kültür sanatımıza hizmet ediyor. Müzenin diğer bölümleri de faaliyete girdiğinde Adana gerçekten 24 saat yaşayan, uluslararası çapta bir kültür sanat merkezine kavuşmuş olacak. Görüldüğü gibi sanayisiyle, gastronomisiyle, kültürüyle, sanatıyla Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor, geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün burada Adana Lezzet Festivali'nde bir araya gelmiş olmamız, şehrimizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışma, daha çok gayret etme kararlılığımızın bir ifadesidir. Festivalimizin, sıfır atık prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum. Bu duygularla Uluslararası Adana Lezzet Festivalimizin beşincisinin hepimizin damak tadına, göz güzelliğine, yürek ferahlığına, muhabbetine vesile olmasını diliyorum."