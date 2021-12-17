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Erdoğan, 'AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak

Siyaset

Erdoğan, 'AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23-24 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 'AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

17 Aralık 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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AK Parti'li belediye başkanları, Kızılcahamam'da düzenlenecek kampta bir araya gelecek. Kampta; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler ile ilgili sunum gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti'li belediyelerin çalışmaları, belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası masaya yatırılacak.

3 gün sürecek kampta AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, belediye başkanlarıyla tecrübe paylaşımında bulunacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımlarıyla panel de gerçekleştirilecek.

Kampta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta 804 belediye başkanı yer alacak.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, (DHA)

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