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Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle tokalaşarak buradan ayrıldı

18 Şubat 2019, Pazartesi 00:43 Son Güncelleme:
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Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Erdoğan ve Yıldırım burada bir toplantıya katıldı.

Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

DHA


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