Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.