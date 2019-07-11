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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

11 Temmuz 2019, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat 20 dakika sürdü.

Programda, AK Parti'nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan 69 milletvekili yer aldı. AA

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