Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat 20 dakika sürdü.
Programda, AK Parti'nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan 69 milletvekili yer aldı. AA