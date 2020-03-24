Erdoğan, Albayrak ve Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
24 Mart 2020, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
AA