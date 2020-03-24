Siyaset Erdoğan, Albayrak ve Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Erdoğan, Albayrak ve Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Siyaset

Erdoğan, Albayrak ve Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

24 Mart 2020, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AA

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