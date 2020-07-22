Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22 Temmuz 2020, Çarşamba 01:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.
AA
BUNLARI DA OKUYUN