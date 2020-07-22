Siyaset Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Siyaset

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 01:23 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

AA


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