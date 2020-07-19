Türkiye Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Türkiye

Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan, çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

19 Temmuz 2020, Pazar 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. 

Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.  Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı. 



Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı.

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde cami vasfının tescilli olduğunu vurgulayan Danıştay, kararında “Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” demişti. 

Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak.

Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

Yapımı devam eden Taksim Camisi ile AKM'de inceleme 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti

İlgili Haberler
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: Muharrem Bey herkesin yerine gider



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 2021’de 5G’ye hazır olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elindeki 50 TL'lik banknotla ilgili gerçeği öğrenen kadın tekliflere açık