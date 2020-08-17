Memleketi Rize’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün dünyaca ünlü Ayder Yaylası’ndaydı. Kurmaylarıyla yapımı devam eden bir tesiste kahvaltı yapan Erdoğan yayladaki yenileme ve koruma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aldı.

Yaylada dolaşarak vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Altyapıda ciddi mesafe alındı

“Buradaki hedefimiz inşallah, 2022’nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Altyapısı ile buradaki bütün konutlarıyla otoparklarıyla, restoranlarıyla inşallah yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak. Havalimanı bitince buraya gidiş gelişler, gerek yurtiçi ve yurtdışı çok daha fazlalaşacaktır. Burada bir kayak turizmine yönelik çalışmayı da yine ilgili bakan arkadaşlarımızla daha önce yapılmıştı onun üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bütün bununla beraber bir kolektif anlayışı hâkim kılacağız.

Ayder Yaylası’yla ilgili çalışmalar yoğun ve hızlı şekilde devam ediyor. Altyapıda ciddi mesafe alınmış vaziyette. Şu anda üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa sürede yapıldı. 6 ayda bitirdik. Tabii burada daha yapılacak çok çalışma var.

Uzungöl'de de devam ediyor

(Trabzon Uzungöl) Çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Hepsi olacak inşallah. Uzungöl de bizim için özellikle Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız. İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı, devam ediyor. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların yıkımı muhakkak olacak ve bu yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine bu inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut, mağaza ise mağaza, bunun dışında otel vesaire neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olamayacak.”

2022’de bitecek, çekim merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Ayder’deki çalışmaları “Hedefimiz 2022’nin sonuna bütün buradaki konutlardan otoparkına varıncaya kadar hepsini bitirmek ve gerek iç gerekse uluslararası turizme açmak. Havalimanının da bitişiyle burası çok ciddi bir çekim alanı olacak.” diye anlattı. Erdoğan, daha sonra Rize- Artvin Havalimanı’ndaki çalışmaları da denetledi. Helikopterle ayrılan Erdoğan, son 1 haftada Rize ve Trabzon’da sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri havadan inceledi.















