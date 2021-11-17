Son dakika: Erdoğan-Bahçeli arasında Beştepe'de sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a;, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı takdim etti.
17 Kasım 2021, Çarşamba 13:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak partisinin genel merkezine gitti.
TÜRK DÜNYASI HARİTASINI TAKDİM ETTİ
Ziyarette Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı takdim ettiği görüldü.
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