Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları:

Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı şehidin ailesiyle görüştü. 2 yaralı ameliyatta durumları nispeten iyi.

Sayın Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü. Bir planlama yapılıyor.

Ayrıntılar konusunda şu anda vereceğim bir şey yok. Bahsettiğiniz cenazeye katılım ve diğer konularda tabi ki kahraman emniyet müdürümüzü, şehit emniyet müdürümüzü yalnız bırakmayacağız.

(Fransa'daki gösteriler) Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sayın Bahçeli yarın saat 16.00'da görüşecek.