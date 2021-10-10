Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaların da kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

MARKET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile masaya yatırılacak. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.



