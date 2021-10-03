Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından basketbol oynadığı anlardan bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ''Sağlık için spor yapmak çok çok önemli.Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır'' ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaşmıştı. Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer almıştı.









Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etmişti.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından basketbol oynadığı anlara ilişkin video paylaşıldı. Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Sağlık için spor yapmak çok çok önemli.Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır.''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.



