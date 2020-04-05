AK Parti MYK önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantıya parti kurmaylarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bazı kurmayların toplantıya kolonya ve dezenfektanları ile gelmesi dikkat çekti.

Aştığımız sorunlar bundan hafif değil

Edinilen bilgiye göre Erdoğan virüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını anlatarak, “Virüsün yayılmasını azaltmak gerek. Çizelgeler önlemleri arttırmamıza yol açtı” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğunu savunan Erdoğan, “Çok yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız. Dikkatli olmamızda fayda var. En önemli konu virüsün yayılımını yavaşlatmak. Kontrolü elden bırakmayacağız. Bu sorunun üstesinden milletimizin ve devletimizin gücüyle geleceğiz. Biz bugüne kadar pek çok sorunu aştık. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Allah’ın izniyle en hatasız şekilde bunu da atlatacağız” değerlendirmesini yaptı.

Gençlere psikolojik destek

Toplantıda 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi konusunda da Erdoğan, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı da kontrol altında tutmalıyız. Ancak, gençlerimiz şimdi sokağa çıkamayacağı için psikolojik destek boyutu da önemli” diye konuştu. Psikolojik destek konusunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve kurmaylara talimat veren Erdoğan, belediyelerin ve partinin de bakanlık kontrolünde psikolojik destek projeleri başlatması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Korona virüs tedbirleri kapsamında gençler için hazırlanacak ya da daha önce hazırlanan projeler, vatandaşlara daha iyi anlatılsın” dedi. Toplantıda, 20 yaş altının sadece apartman ya da evlerin bahçesine çıkabileceği, onun haricinde araç ile dahil bir yerden bir yere gidemeyeceği de gündeme geldi. Erdoğan özellikle parti kurmaylarından bu konuda çok hassas olmalarını istedi. Erdoğan, virüs yayılma riskinin yoğun olduğu bölgelerde, özellikle toplu taşıma konusunda özel tedbirlerin alınmaya devam edebileceğini de ifade etti.

Vatandaşlar sabretsin

Toplantıda maske kullanımı ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri ve katılımcılar maske kullanımının tedbirler açısından önemi olduğunu, bu sayede yayılımın azalacağı görüşünü dile getirdi. Erdoğan da, “Vatandaşlarımız sabretsin, bu tedbirlere uyarlarsa yayılımın azalacağına inanıyorum” dedi.

Zonguldak maden ocağını takip edin

Erdoğan, belediye başkanları toplantısında Zonguldak’ta akciğer hastası olan vatandaşların sayısının yoğun olduğunu öğrendiğini söyledi. Zonguldak konusunda hassas olunmasını isteyen Erdoğan, “Burada maden ocaklarının faaliyetlerini durdurması talimatını verdim. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun faaliyetlerini durdurduğunu öğrendim. Özel işletmeler de bir an önce faaliyet durdursun. Yakından takip edin” talimatını verdi.

Onur mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hastalarına yardımcı olmaya çalışırken yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verileceğini açıkladı. Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya twitter hesabından teşekkür etti. Onur Taşçıoğlu mesajında, “Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı yine twitter üzerinden yanıtladı. Erdoğan mesajında, “Sevgili Onur; kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.





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