Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı.

Birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sırasında bazı askerlerle sohbet etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN, KONSEY BAŞKANI VE ÜYELERLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

AA