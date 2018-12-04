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Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaretleri sırasında yanlarına giderek çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti

04 Aralık 2018, Salı 17:57
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Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, bu sırada 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini gördü.

Makam arabasından inip gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini çaya davet eden Erdoğan, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutunda ağırladı.

Burada liseli gençlerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti. 

AA

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