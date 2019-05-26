Erdoğan, Ceren Damar’ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla, babası Mustafa Damar’ı arayarak başsağlığı diledi
Erdoğan, baba Damar’la yaptığı görüşmede şunları kaydetti:
"Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Bizde şimdi Ceren’in adını, İnşallah Batıkent’te yapılan gençlik merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, İnşallah."
DHA ANKARA