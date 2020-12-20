Siyaset Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Siyaset

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Aralık 2020, Pazar 18:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA


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