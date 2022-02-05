Siyaset Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Siyaset

Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu duyurdu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 18:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.




DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları