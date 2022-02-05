Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.













DHA