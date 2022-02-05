Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu duyurdu.
05 Şubat 2022, Cumartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1489968354903400454?s=20&t=Y4HxiKwKyFQekcqlW8jUng
DHA