Türkiye Erdoğan, çığ şehidinin cenaze töreninde konuşuyor

Erdoğan, çığ şehidinin cenaze töreninde konuşuyor

Türkiye

Erdoğan, çığ şehidinin cenaze töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

07 Şubat 2020, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz.”

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
En büyük ''doğal'' afet vurdumduymazlık!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
İnsan hatalarını nasıl önleyeceğiz?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Rusya ile bıçak sırtı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi