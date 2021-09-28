Türkiye Erdoğan danışmanları ve bakanlarla basketbol maçı yaptı

Erdoğan danışmanları ve bakanlarla basketbol maçı yaptı

Türkiye

Erdoğan danışmanları ve bakanlarla basketbol maçı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

28 Eylül 2021, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

ERDOĞAN'IN TAKIMI 50-24 KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, maça ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.


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