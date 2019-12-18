Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kurdu. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısına göre Erdoğan, Davutoğlu'nun söylemleriyle ilgili yakın çevresine "CHP ağzıyla konuşuyorlar." dedi.

Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

Yeni parti kurma sürecine giren Abdullah Gül ile partisini kurarak muhalefette yerini alan Ahmet Davutoğlu’nun söylemine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinden bir değerlendirmeyi paylaşmak istedim.

Ahmet Davutoğlu da Şehir Üniversitesi polemiğinde mal varlığı komisyonu kurulması önerisiyle Erdoğan’ın karşısına çıktı. Davutoğlu partisinin FETÖ kokan genç kurucusu İsmail Günaçar ise “Davutoğlu’nun en azından diploması var” diyerek siyasette yerini aldı. Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan’la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti’ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan’ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Erdoğan, AK Parti’yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan’ı rahmetle yâd etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca “eski hocası”nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.

"CHP ağzıyla konuşuyorlar"

Tabii bundan sonrası Davutoğlu’nun ve Erdoğan’ı hedef göstermekten bıkmayan Gül’ün bileceği bir iş. Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan’ın “CHP ağzıyla konuşuyorlar” dediği söyleniyor. CHP’nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan’ı üzüyor olmalı.