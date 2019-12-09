Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenme ile gelinir. İstanbul süreci, işleyiş tarzı ile eşsiz bir işbirliği modeli sunuyor. Asya'daki sorunların çözümü için bölgesel dayanışma şarttır.

Afganistan hassas bir süreçten geçiyor. Oraya yaptığımız yatırımları artırmamız gerekiyor. Uluslararası toplum olarak 18 yıldır yaptığımız yardımları artırmalıyız. Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Afganistan'dan İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya çok ciddi bir mülteci akını var. NATO müttefikleri olarak Afgan Savunma Kuvvetleri'ne katkı taahhüdümüzü geçen hafta Londra'da yineledik. NATO Zirvesi'nde NATO ülkelerini Afganistan'a verdikleri desteği sürdürmeye çağırdık.

Şu an 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor.

Afgan kardeşlerimizin kendi gelecekleri için uyuşturucu ticareti ile mücadelede ve kadın haklarının güçlendirilmesinde daha alacakları mesafe var. Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş bir ülkedir. Kaostan nemalananlar dışında kardeş kavgasından faydalanan kimse yoktur.

Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla Afganistan'da eğitime desteği sürdürmekte kararlıyız. Kaynaklarımızın doğru ve etkin kullanılması için samimi diyaloğa ve koordinasyona ihtiyacımız var.

Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri desteğe teşekkür ediyorum.

Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır. DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir.



