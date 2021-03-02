Ekonomi Erdoğan duyurdu! Evlilik yardımı müjdesi

Erdoğan duyurdu! Evlilik yardımı müjdesi

Ekonomi

Erdoğan duyurdu! Evlilik yardımı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlenmek isteyenleri ilgilendiren son dakika açıklaması yaptı. Evleneceklere yapılan yardım miktarının kapsamı genişletilecek.

02 Mart 2021, Salı 16:01 Son Güncelleme:
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Evlenecek gençleri çok yakından ilgilendiren destek açıklaması geldi. Yapılan yardımın kapsamı genişletilecek. Ayrıca maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını da düşürülecek.

Evlilik planı yapanlara güzel haber. Yardım miktarının kapsamı genişletiliyor. Ödeme miktarı artırılacak. Çok sayıda kişi yakından ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı Ulusal Stratejik belgesi düzenleyerek staj imkanlarını genişletiyoruz. Öte yandan maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını düzenliyor, özlük haklarını düzeltiyoruz. Dava, noter, masraflarını sadeleştiriyoruz. E-duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma elektronik ortamda başvurulmasını sağlıyoruz.

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