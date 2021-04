Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 164 bin haneye yardım yapılmasının planlandığını belirterek, "Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 TIR’dan 4ü İstanbul'la geldi. Geriye kalan 6 TIR’ın ise gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Gelen patatesler ilk olarak Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılmaya başlandı. 164 bin haneye yardım yapılacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbulumuz'da belirlenen 164 bin haneye yardım yapılması planladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledi. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizde karşıladık" dedi.

"10 TIRDAN 4Ü İLİMİZE ULAŞTI"

İhtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırdıklarını söyleyen İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 TIR’dan 4ü şu an ilimize ulaşmış durumda. Diğer 6 aracımız gün içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu yakamızdaki 10 ilçemize dağıtıyoruz. İlimize yapılacak sevkiyatları, hemen kaymakamlığımızca tahsis edilen dağıtım araçlarına naklediyor ve süratle sevk ediyoruz. Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.