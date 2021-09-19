Türkiye Erdoğan duyurmuştu! Üniversite öğrencilerine Valilik kapılarını açtı

Erdoğan duyurmuştu! Üniversite öğrencilerine Valilik kapılarını açtı

Türkiye

Erdoğan duyurmuştu! Üniversite öğrencilerine Valilik kapılarını açtı

Ordu Valiliği, kente giden ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerini ev veya yurt bulana kadar otellerde misafir etme kararı aldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, 'Devletimizin şefkatli yüzünü tüm öğrencilerimize göstermeliyiz. Geri dönüşlerden çok memnunuz, gurur duyduk. ' dedi. Sonel öğrencilere bir sürpriz daha olduğunu duyurdu.

19 Eylül 2021, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Ordu'ya giden ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerini ev veya yurt bulana kadar otellerde misafir eden Ordu Valiliğinden öğrencilere bir müjde daha geldi. Sabah'a konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkatli yüzünü tüm öğrencilerimize göstermeliyiz. Geri dönüşlerden çok memnunuz, gurur duyduk. Öğrencilerimize bir sürprizimiz daha var. Marketlerde alışveriş yapmaları için hediye çekleri vermeye başladık." dedi.

Ordu Valiliği, kente giden ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerini ev veya yurt bulana kadar otellerde misafir etme kararı aldı.


Sonel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimizin kapısı herkese açık. Hem yöre insanlarımıza hem de farklı illerden gelen misafirlerimize. Bize üniversite öğrencilerinden gelenler oldu. "Yurt çıkmadı, ev bulamadık vali amca" gibi söylemlerle. Bizim otellerle yaptığımız anlaşmalar vardı. Kışın sokakta kalan vatandaşlarımız otelde kalsınlar diye. Öğrenciler de gelince biz de dedik ki birkaç otelle daha görüşelim. Şehrimizdeki tüm otelleri harekete geçirdim. Açık Kapı birimimizdeki arkadaşlarımız da 7 gün çalışarak bize destek oldular. Öğrencilerimiz, aileler karşılanıyor. Valilik araçlarıyla kalacakları otellere götürülüyorlar. Ev bulana kadar, yurt çıkana kadar otellerinde rahatlıkla kalacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlara Ordumuz'da dört dörtlük ev sahipliği yapmalıyız. Onlara devletimizin şefkatini göstermeliyiz. Şu an 150 misafirimiz var otellerde konaklayan. Her gün bu sayı artacak. Hazırlığımız tam. Öğrencilerimize süpermarketlerden alışveriş yapmaları için kartlar da dağıtmaya başladık, dağıtacağız da."

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