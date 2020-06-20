Erdoğan: Ekonomide büyük bir ivme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik" dedi.

Ekonomide toparlanma sinyallerinin oldukça güçlü geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik.

Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık.

Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.

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Salgından uzak kalmakla bu mümkündür. Aynı kararlılıkla salgınla mücadeleye devam etmeliyiz. Son günlerdeki rakamlar salgında mevzi kaybetmeye başladığımızı gösteriyor. Maske, mesafe ve hijyeni, temizlik, maske ve mesafe olarak söylüyorum. Yani baş harfleri, TAMAM.

AA



