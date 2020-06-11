Erdoğan, eşleriyle gündeme gelen valileri merkeze çekti

Resmi Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken, 17 vali de merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi de merkeze alındı. Yaptıkları açıklamalarla toplumdan tepki toplayan valilerin önemli kısmı, merkeze çekilen isimler arasındaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bacak bacak üstüne atan muhabiri öğretmen zannederek, “Birader sen öğretmen misin?” diye sert bir ses tonuyla uyaran Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak merkeze çekildi.

Eşleriyle gündeme gelmişlerdi

Merkeze alınan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise eş durumu tayiniyle öğretmen olarak iline gelen eşi Sevil Aktaş’ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamasıyla konuşulmuştu. Merkeze çekilen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da eşinden dolayı gündeme gelmişti. Sarıfakıoğulları’nın pandemi hastanesi olarak belirlenen Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli eşi Uzman Dr. Serpil Aliye Sarıfakıoğlulları’nın salgın sürecinde hastaneye gitmediği ileri sürülmüştü.

Makam aracıyla tören alanına girdi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen toplantıda öğretmenlere söylediği, “Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir” sözleriyle tepki toplayan Samsun Valisi Osman Kaymak da merkeze alındı. Sinop’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı’nın uygulanışının 91’inci yıldönümünde tören alanının içine kadar makam aracıyla girmesiyle gündem olan Köksal Şakalar da merkeze alınan valiler arasında yer aldı.







