Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin basketbol oynadığını görüp maçlarına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Kalın da eşlik etti.
05 Kasım 2021, Cuma 15:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı.
Erdoğan'a İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.
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