Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın 101. yıldönümü dolayısıyla gençlerle buluşmada konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz.

Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum.

19 Mayıs asla pes etmeyen bir milletin dirilişidir.

19 Mayıs milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir.

Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz.

19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor

Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

Yurt müjdesi

Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.

Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkiyalarına izin vermeyeceğiz.

Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır

Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

Burs ve kredi ödemelerini bugün itibarıyla başlattık.

Maske kullanımının önemi

Korona virüs salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz.

Bu ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.