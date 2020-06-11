Siyaset Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

Siyaset

Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.

11 Haziran 2020, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı. 



AA


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