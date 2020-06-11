Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.
11 Haziran 2020, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1270823649445122055
AA
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