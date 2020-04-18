Erdoğan hastaneleri havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.





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