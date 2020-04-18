Türkiye Erdoğan hastaneleri havadan inceledi

Erdoğan hastaneleri havadan inceledi

Türkiye

Erdoğan hastaneleri havadan inceledi

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havadan inceledi.

18 Nisan 2020, Cumartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.


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