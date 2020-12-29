Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.
29 Aralık 2020, Salı 20:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN