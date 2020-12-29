Siyaset Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

Siyaset

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.

29 Aralık 2020, Salı 20:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

AA

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