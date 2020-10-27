Siyaset Erdoğan, Hollandalı Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan, Hollandalı Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Siyaset

Erdoğan, Hollandalı Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "Terrorist" notunu düşen Hollandalı siyasetçi Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

27 Ekim 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "Terrorist" notunu düştü.

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Erdoğan, "Bir de Hollanda’da bir vekil müsveddesi var o da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor, ya bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi haddini bileceksin." dedi.

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