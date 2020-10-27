Erdoğan, Hollandalı Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "Terrorist" notunu düştü.

Erdoğan, "Bir de Hollanda’da bir vekil müsveddesi var o da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor, ya bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi haddini bileceksin." dedi.







