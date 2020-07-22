Siyaset Erdoğan, ibadete açılmasına günler kalan Ayasofya Camii hakkında tweet attı

Erdoğan, ibadete açılmasına günler kalan Ayasofya Camii hakkında tweet attı

Siyaset

Erdoğan, ibadete açılmasına günler kalan Ayasofya Camii hakkında tweet attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...



Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına sayılı günler kaldı. Ayasofya Camisi bu cuma ibadete açılacak. Caminin en önemli unsurlarından halıların üretimi bir yandan sürerken bir yandan da serimi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki halıların rengini bizzat seçti.


Ayasofya'daki mozaik ve freskler için çözüm bulundu

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. Uzmanlar 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapanan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.


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