Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...









Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına sayılı günler kaldı. Ayasofya Camisi bu cuma ibadete açılacak. Caminin en önemli unsurlarından halıların üretimi bir yandan sürerken bir yandan da serimi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki halıların rengini bizzat seçti.





Ayasofya'daki mozaik ve freskler için çözüm bulundu

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. Uzmanlar 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapanan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.







