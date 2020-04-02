Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını bildirdi.
02 Nisan 2020, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1245757890155163649
AA
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