Siyaset Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Siyaset

Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

16 Haziran 2020, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA


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