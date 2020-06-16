Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
16 Haziran 2020, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.
AA
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