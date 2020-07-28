Türkiye Erdoğan imzaladı! İşte Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalar

Erdoğan imzaladı! İşte Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalar

Türkiye

Erdoğan imzaladı! İşte Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

28 Temmuz 2020, Salı 09:16 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu getirilirken; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz atandı.

Kararla ayrıca; 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albayın emekliliğe sevk edildiği kararla, 22 general de yeni görevlere atandı. 35 il jandarma komutanlığına 28'i albay, 7'si general rütbesinde atama yapıldı. 

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