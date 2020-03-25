Ekonomi Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde 0 oldu

Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde 0 oldu

Ekonomi

Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde 0 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre özellikle corona virüse tedbir olarak tüketilen, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu.

25 Mart 2020, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendi.

Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda "mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" başlığı altında yer alan "cihazlar" söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu.

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