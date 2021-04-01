Ekonomi Erdoğan imzaladı! Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz verilecek

Erdoğan imzaladı! Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz verilecek

Ekonomi

Erdoğan imzaladı! Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz verilecek.

01 Nisan 2021, Perşembe 10:14 Son Güncelleme:
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Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

SİGARAYI BIRAKANA İLAÇLAR ÜCRETSİZ

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

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