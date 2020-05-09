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Türkiye Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi'yi tebrik etti

Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi'yi tebrik etti

Türkiye

Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi tebrik etti.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Irak Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.

Irak Başbakanlığı resmi hesabından yayınlanan mesajda, “Başbakan Mustafa Kazımi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı aldı. Erdoğan, Kazımi hükümetini Temsilciler Meclisi'nin güvenini elde ettiği için tebrik etti ve bunun çabalarının bir sonucu olduğunu, Irak halkı ve bölge için iyi olacağını umduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.

DHA


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