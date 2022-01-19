Erdoğan İspanyolca yanıt verdi: Büyük mutluluk duyacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşecek. Twitter'den Nayib Bukele'nin Türkçe paylaşımına İspanyolca yanıt veren Erdoğan, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Orta Amerika ülkesi El Salvador arasında önemli görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşme yapacak. 41 yaşındaki devlet başkanı Bukele görüşmeyi Twitter’dan duyurdu.

TÜRKÇE PAYLAŞIM

Paylaşımını Türkçe olarak yapan Bukele, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyorum." dedi.

ERDOĞAN'DAN İSPANYOLCA PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Nayib Bukele'nin paylaşımına yanıt verdi. İspanyolca paylaşım yapan Erdoğan, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi kuşkusuz güçlendirecek olan ziyaretinizi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.







