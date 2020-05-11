Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video-konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Anneler günü mesajı

Elleri öpülesi tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyorum. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalı dualarını almalıyız. Corona virüs salgınında özellikle batı ülkelerinde tüm dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye olarak, yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzur evlerinde 27 bin yaşlıya ithamı gösteriyoruz.

Biz bize Yeteriz'e 2 milyar bağış

En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave hizmet sağladık. Evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5 milyon yaşlı ve ya kronik yaşlımıza evde hizmet götürdük. Kampanyamızda toplanan bağış yaklaşık 2 milyarı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken gereken tüm tedbirleri alıyoruz.

83 milyon mücadele veriyor

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirme ve sokak hayvanlarını beslemeye yardımcı olduk. Aziz milletim ülkemizdeki ilk vaka tespit ediliği 10 Mart tarihinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon mücadelesini sürdürüyor. İyileşen hasta ve yoğun bakım hastalarımız giderek iyileşiyor. Önümüzdeki güzel tablo sağlık sürecinde bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normalleştirme sürecinde adımlar atmaya yöneltti. Yeni bir döneme girdik. Dünyanın korona salgınını yenmesi uzun süreceği açıkça ortadadır.

10 Mart uyarısı

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. En küçük ihmalin salgının nasıl boyutlara yol açabileceği dünyada örnekleri vardır. Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta açık ve kapalı mekanlarda bulunanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bu gerçeği nasıl kabul edip işselleştirirsek mücadelemizi öyle sürdürürüz. Attığımız normalleşme adımlarının bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Eski günlere tamamen dönmüyoruz sadece salgın döneminde hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalıştırıyoruz. Devam eden çalışmalarımızı gözden geçirerek eksiklerimizi tamamlıyoruz.

4 gün sokağa çıkma kısıtlaması

Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

9 şehrin giriş çıkış sınırlandırması sona erdi

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

Emeklilere maaş ödemesi

Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu.

Çay üreticisine müjde

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir.

Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Ilısu barajının 6 türbününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum

MHP'ye teşekkür

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm olaylara rağmen hiçbir oyun bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tüm çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir.

Milli iradeden yetki alarak müşrudiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden mücadeleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız.



