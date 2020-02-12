Erdoğan, Kadir Şeker için ilk kez konuştu: Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.
12 Şubat 2020, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.
Kadir Şeker olayı
Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.
Ayşe D. ise konu hakkında yaptığı açıklamada, sevgilisi Özgür'ün kendisini dövmediğini, o sırada tartıştıklarını ifade etmişti.