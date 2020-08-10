Türkiye Erdoğan, kalp krizi geçiren Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti

Erdoğan, kalp krizi geçiren Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti

Türkiye

Erdoğan, kalp krizi geçiren Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki sağlık tesisleri ve araştırma merkezleri açılış töreninin ardından Başiskele ilçesinde bir özel hastaneye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada üç gün önce kalp krizi geçiren ve şu anda sağlık durumu iyi olan yeğeni Halil Erdoğanziyaret ettiği öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü.

AA


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