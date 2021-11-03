Siyaset Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs olarak bağışladı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs olarak bağışladı

Siyaset

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 6 Şubat 2018’deki CHP Grup Toplantısı’ndaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışlandığını belirtti.

03 Kasım 2021, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun 6 Şubat 2018’deki CHP Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, “Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu’ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışlandığını belirtti.

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