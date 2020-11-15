Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a misafirperverliği için teşekkür etti. Bu sene tüm insanlığın koronavirüs salgını nedeniyle zorlu günlerden geçtiğini dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bine yakın insanın hayatına mal olan hastalığın dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğine, bilhassa son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti.

Erdoğan, her ne kadar güzel gelişmeler yaşansa da aşı ve ilaç çalışmalarında henüz istenilen aşamalara gelinmediğine işaret ederek, bir yandan diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını takip ederken, diğer yandan da aşı geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi.

Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyanın ekonomik bakımdan en müreffeh ülkelerini bile sarsan salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık." dedi.

Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde vatandaşları kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadıklarını, test, teşhis, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduklarını vurguladı.

"Yeri geldi ambulans uçaklarla yeri geldi ambulans helikopterlerle hastaları şehirden şehre, hatta ülkeden ülkemize taşıdık." diyen Erdoğan hem salgınla mücadelede hem de dayanışma noktasında tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.

"Bizim için teselli kaynağı"

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken Türkiye'nin, din, dil, ırk, bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 156 ülkesine ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atalarımız 'iyi dost iyi günde çağırıldığında, kötü günde ise çağırılmadan gelendir.' diyor. Biz de bu anlayışla salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık. Bu çerçevede KKTC'ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık. Sayın Ersin Tatar'ın başbakanlığındaki KKTC de salgınla mücadeleyi başarıyla yürüttü. Sayın Tatar'ı bu hususta bir kez daha tebrik etmek istiyorum. KKTC'deki vefat ve yeni vaka sayılarının düşük olması bizim için bir teselli kaynağıdır. Bu vesileyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyorum. Rabbimden, milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum. Türkiye'nin, KKTC ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte bu acil durum hastanesidir. Hastanemizin açılışının Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin 37 yıl önce zaferle taçlandırıldığı 15 Kasım gününe denk gelmesi bizleri ayrıca memnun ediyor."

Erdoğan, bugün ayrıca hastanede kullanılmak üzere tam donanımlı 5 ambulans hediye ettiklerini belirterek, Acil Durum Hastanesinde 6 ameliyathane ve bunların destek birimleri ile bir MR, 2 röntgen, bir bilgisayarlı tomografi ve 2 ultrason cihazının bulunduğunu belirtti.

Hastanenin 24 yoğun bakım, 64 hasta ve 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi bu kadar kısa bir sürede tamamlayamazdık ama o gönül birliği, o kardeşlik bize... 'Hadi bakalım' dedik ve sağ olsun müteahhit firmamızla burayı 45 günde tamamladık." diye konuştu.

"Açılışını yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hizmete sundukları 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesini yine benzer sürelerde bitirdiklerini, birini Yeşilköy, diğerini Sancaktepe'de yaptıklarını anımsattı.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bu mükemmel eserin bu kadar kısa sürede tamamlanmasını ve hizmete açılmasını sağlayan herkese teşekkür eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bundan sonra da sağlık alanında Kıbrıslı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Yeni bir sözümüz daha var, proje ihalesi vesaire tamam, 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs'ımıza kazandıracağız. Modern mimari anlayışıyla tasarlanmış ve tek, iki kişilik hasta yatak odalarıyla her türlü tanı ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıracak bu yatırıma inşallah yer tesliminden hemen sonra başlayacağız. Böylece Kıbrıs Türküne ve yurt dışından gelen misafirlere ülkemizdeki şehir hastaneleri standardında hizmet alabilecekleri muhteşem bir sağlık tesisini kazandırmış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kıbrıs Türk halkına yakışır bir hastanenin açılışını yapmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum."

Bu güzel eserin KKTC'ye kazandırılmasında emeği geçen işçisinden yöneticisine ve yatırımcısına kadar herkese şükranlarını sunan Erdoğan, hastanenin ve hediye ambulansların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açılıştan notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerle hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, kurdeleyi keserken "Acil Durum Hastanemiz hayırlı olsun, Maraş aydınlık yarınlar için hayırlı olsun." dedi.

Hastane açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Erdoğan ve Tatar, açılışı yapılan hastanede incelemelerde de bulundu.

AA







